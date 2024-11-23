Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikada kazanılan penaltıda Dusan Tadic ile golü bularak 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin Filip Kostic ile kazandıları penaltı tartışma konusu oldu.
Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'dan sıyrılmak isterken rakibinin arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu da beyaz noktayı gösterdi.
İşte o pozisyon;
Sarı-lacivertlilerin kazandığı bu penaltı olay oldu. Tartışmalı penaltı pozisyonu kısa sürede viral oldu ve hakkında çokça yorum yapıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu - Son Dakika
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