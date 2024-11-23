Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Fenerbahçe\'nin kazandığı penaltı olay oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin lehine çalınan penaltı, tartışma konusu oldu.

23.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:36
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikada kazanılan penaltıda Dusan Tadic ile golü bularak 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin Filip Kostic ile kazandıları penaltı tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI OLAY OLDU

Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'dan sıyrılmak isterken rakibinin arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu da beyaz noktayı gösterdi.

İşte o pozisyon;

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

VİRAL OLDU

Sarı-lacivertlilerin kazandığı bu penaltı olay oldu. Tartışmalı penaltı pozisyonu kısa sürede viral oldu ve hakkında çokça yorum yapıldı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu

Trendyol Süper Lig, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Kayserispor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Murat Demirtaş:
    Kaç gündür Ali bey hacı bey boş yere bir araya gelmiyorlardı 121 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hemde Ne Olay Satılmış Maç 89 3 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Beşiktaş maçının provasını yapıyorlar şrfsizler... Her hafta aldıkları poktan penaltılara gel, hakemler aynı düzende gidiyor bu fedarasyon da parçası. 84 3 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    alın size fırıldak alinin adnanın kediciği macurun yapısı 62 3 Yanıtla
  • Murat Ekinci:
    Yapı,,kapı,sapı Ondan sonra penaltımsı Civciv sarısı Şampiyon olamazsın haksızlığın alâsı 49 3 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    yok be ya fark açılmasın diye bağış yapıyor hakemler bu şekilde bu hakemlerle vay halimize 40 3 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Koşun cinconlular olayyyy vaarrr:))) 4 38 Yanıtla
  • mehmet kocadöli:
    ara açılırsa kim maç izleyecek bunlar süzme dediğimiz adamlar 36 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    fenerbahceli degilim. ama burada ki resimler yaniltici. pozisyon bence cok net penalti. 2 29 Yanıtla
  • Ramazan Tiryaki:
    Kayseriye iyi para verselerdi baride, borçlarını ödemiş olsaydı.... Rezilsiniz... Yapı işbaşında... Acuryapı... 28 0 Yanıtla
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