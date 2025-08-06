Fenerbahçe\'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular

Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için ileri düzeyde görüşmeleri sürdürüyor. Haberde, Sarı-lacivertlilerin milli yıldızın transferini noktalamak istediği ve Benfica'nın da Kerem'den 22 ila 25 milyon euro arasında bonservis geliri elde edeceği belirtildi.

KADRODA YOK

Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.