Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor.
Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için ileri düzeyde görüşmeleri sürdürüyor. Haberde, Sarı-lacivertlilerin milli yıldızın transferini noktalamak istediği ve Benfica'nın da Kerem'den 22 ila 25 milyon euro arasında bonservis geliri elde edeceği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor.
Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular - Son Dakika
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