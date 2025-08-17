Fenerbahçe\'nin Kerem Aktürkoğlu\'na yaptığı yeni teklife Benfica\'dan dakikalar içinde cevap

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam eden Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yeni bir teklif sundu. Portekiz basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin Benfica'ya 18 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus içeren yeni bir teklif yaptığı belirtildi.
Benfica'nın bu teklif üzerine hiç düşünmeden bir karar verdiği ve dakikalar içerisinde reddettiği dile getirildi. Kanarya'nın bu teklifi yeniden revize edeceği kaydedildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem ile ilgili konuşarak, "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." demişti.
