Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti

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Büyük heyecana sahne olan UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de Olympiakos oldu.

MAÇLAR 11'NİSAN'DA BAŞLIYOR

Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçını Yunanistan'da oynayacak. Rövanş karılaşması ise Kadıköy'de olacak.

İşte eşleşmeler:

Club Brugge-PAOK

Olympiakos-Fenerbahçe

Fiorentina-Viktoria Plzen

Aston Villa- Lille

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Aston Villa-Lille/ Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina/ Club Brugge-PAOK

KANARYA YARI FİNALDE ASTON VILLA-LILLE GALİBİ İLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos'u elemesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.