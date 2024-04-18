Aston Villa, Lille'i penaltılarla eleyerek yarı finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille'i eledi ve yarı finale yükseldi.
Mücadelenin gollerini 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 67. dakikadaBenjamin Andre kaydetti. Aston Villa, 87'de Jhon Duran'ın attığı golle maçı uzatmalara taşıdı.
Penaltı atışlarında 2 kurtarış yapan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Aston Villa'yı yarı finale taşıdı.
Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in istatistikleri dikkat çekti;
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Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltı atışlarına kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar ayrıca, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve penaltılara bakmadığını ifade etti.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
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