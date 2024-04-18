Aston Villa, Lille'i penaltılarla eleyerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Aston Villa, Lille'i penaltılarla eleyerek yarı finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille'i eledi ve yarı finale yükseldi.

18.04.2024 23:28  Güncelleme: 01:01
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille'i eledi ve yarı finale yükseldi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Mücadelenin gollerini 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 67. dakikadaBenjamin Andre kaydetti. Aston Villa, 87'de Jhon Duran'ın attığı golle maçı uzatmalara taşıdı.

MARTINEZ DAMGA VURDU

Penaltı atışlarında 2 kurtarış yapan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Aston Villa'yı yarı finale taşıdı.

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in istatistikleri dikkat çekti;

  • • Normal sürede sarı kart gördü
  • • Penaltı atışlarında tribüne "sus" işareti yaptı. Sarı kart gördü"
  • • Penaltılar öncesi kartlar sıfırlandığı için kırmızı kart görmedi
  • • Son penaltıyı kurtarıp turu getirdi
Alper Kızıltepe
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