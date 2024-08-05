En-Nesyri oynayacak mı? Fenerbahçe\'nin Lille maçı kamp kadrosu açıkladı

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları yarın başlayacak. Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

EN-NESYRI KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, ilk kez sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lugano ile oynanan maçın kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

FENERBAHÇE'NİN LİLLE KADROSU

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımına konuk olacak. Lille-Fenerbahçe mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

PLAY-OFFTAKİ MUHTEMEL RAKİBİ

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.