Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Jose Mourinho'nun kovulması durumunda alacağı tazminat belirlendi. Portekizli antrenör, Fenerbahçe'den ayrılması halinde 30 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) kazanacak.

23.10.2024 14:13
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Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları sonrası koltuğu sallantıda olan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için ayrılık söylentileri konuşulmaya başlanırken tecrübeli hocanın kovulması halinde alacağı tazminat da ortaya çıktı.

TAZMİNATI 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmı sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki gösterdi ve bir an önce yolların ayrılması yönde çağrıda bulundu.

KREDİSİ GİDEREK TÜKENİYOR

Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.

Fenerbahçe\'nin Mourinho\'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Hasan Yılmaz:
    Bizdeki futbol anlayışı bu işte. O paraya Fenerbahçe adı altında bi fabrika açılsa hem para basar hem de binlerce kişiye ekmek kapısı olur. Ama bizim insan ele para vermeyi çok sever 122 1 Yanıtla
  • Güven şahan:
    yanlış seçimdi zaten bu takımı 99 puana taşıyan ismail kartal dururken ne diye maceraya girilir ki 88 6 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Çok yazık. İsmaile devam deseler soğan ekmeğe çalışırdı. 55 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ben Jose Mourinho. İstifa kelimesi bana çok uzaktır. Şimdiye kadar kovulduğum takımlardan toplamda 93 milyon euro tazminat aldım. Hedefim fenerbahçeyle birlikte 100 milyon bandını aşmak. Gitmemi istiyorsanız sözleşmemin gereğini yapın kısa pantolon acun. 30 milyon euromu verin. Avrupada itibarım kalmadı. arabistana geçecem. 34 3 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    koç un parası çok size ne ya.iki üç ay işçilerden kesinti yapsa çıkar o para. 24 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    milliyetçiyim diye ortalıkta dolanıp tonlarca para vererek avrupadan adam getiriyolar adamlar giderken öyle bir darbe vuruyolarki en kazı kaldırmak 10 yılı buluyor fenerbahçe 30 milyon euro için kaç tane bankadan kredi çekecek acaba yazık 13 7 Yanıtla
  • Özgür Arslan:
    hay maşallah paraya bak Biz 3 büyükler yabancıları zengin etmeye devam 12 2 Yanıtla
  • Alpi:
    Anten kuşlar ve donsuz Tangalı jimnastik kulübüne en başında dedik adam tazminat işin geldi .DERİN GALATASARAY İLE UĞRAŞAMAZSINIZ ADAMIN KANKASI FATİH TERİM BİLİYOR O DA GALATASARAYIN TÜRKİYENİN EN BÜYÜĞÜ KİM ..ah kuşlar ah 4 7 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Zaaaaaaaaaaa 10 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Neye göre veriliyor anlamadım.Başarı yok şampiyonlar liginden elenmişsin,ligde 8 puan geridesin (1 maç eksik) Adına veriyorlar bu kadar parayı herhalde...Tuhaf 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı - Son Dakika
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