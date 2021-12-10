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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

10.12.2021 01:45
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe son maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceden grubu 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda ederken, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA'nın yeni turnuvasında muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminin ardından Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Bodo/Glimt (Norveç), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan), Vitesse (Hollanda) ve Karabağ (Azerbaycan) ekiplerinden biriyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. - İSTANBUL

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Alman, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor


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