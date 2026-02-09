Fenerbahçe\'nin namağlup ünvanını 21. haftada da sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı başkent ekibi Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla yendi.

ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 14. GALİBİYET

Sarı-lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Talisca'nın 1 golüyle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u deplasmanda mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri üst üste 2, toplamda 14. galibiyetini elde etti.

NAMAĞLUP ÜNVANI 21. HAFTADA DA DEVAM ETTİ

Sarı-lacivertliler, ligin 21 haftasını namağlup tamamlayarak lig tarihinde bir ilki yaşadı. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 49'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.