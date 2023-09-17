Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor! 14 yıl sonra inanılmazı başardılar

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonuna fırtına gibi başladı. Sarı-lacivertliler, ligde 14 yıl sonra 4'te 4 yaptı.

DAUM'DAN SONRA İLK

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda Christoph Daum yönetiminde Süper Lig'de 4'te 4 yapmıştı. Sarı-lacivertliler aynı başarıyı bu sezon İsmail Kartal'ın liderliğinde gerçekleştirdi.

10 RESMİ MAÇI DA KAZANDILAR

Avrupa ve Süper Lig olmak üzere 10 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların hiçbirinde mağlubiyet ve beraberlik yaşamadı.