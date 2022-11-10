Fenerli yıldızın eşi saat 9'u 5 geçe trafikteydi! Gördükleri sonrası telefona sarıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla yurt genelinde anıldı. Saat 9'u 5 geçe ülkenin her yerinde hayat dururken, sosyal medyada da Ata'ya özlem ve minnet paylaşımları yapıldı. Konuyla ilgili en dikkat çeken paylaşımlardan biri de Fenerbahçe'de top koşturan Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller'e aitti.

"BİR ŞEYLER OLUYOR SANDIM, ENDİŞELENDİM"

Ünlü isim, yapmış olduğu paylaşımda "Bu sabah dışarıdaydım. Bir anda trafik durdu ve insanlar arabasından inmeye başladı. Bir şeyler oluyor sandım, endişelendim ve çevredeki birine ne olduğunu sordum. Aldığım cevabın ardından bu ülkeyi ve insanlarını bir kez daha sevdim. Hemen saygı duruşuna katıldım. Bundan sonra her yıl 09.05'te bunu tekrarlayacağım. Türkiye'nin ve dünya tarihinin önemli lideri Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLDİ

Muller'in instagram hesabından yapmış olduğu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.re içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.