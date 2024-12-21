Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yaptı. Icardi, ''Aşkın Olayım'' şarkısıyla yaptığı paylaşıma şampiyonluk kutlamalarından fotoğrafları paylaştı ve ''Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor'' ifadelerini kullandı.

21.12.2024 11:06
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Icardi'nin bu hamlesi 'Fenerbahçe'ye gönderme' olarak yorumlandı. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaptığı paylaşımda Icardi şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflara yer verdi ve "Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Fenerbahçe\'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı

Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet Özdoğan:
    boynuzlu karaktersiz 46 52 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yaşıyormu bu gvşek hala 41 50 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Birak Feneri sen karına sahip çık karaktersiz 38 43 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR SIZ KENDI BOYNUZLULARINIZA BAKIN, HABERINIZ YOKSA HATIRLATIRIM BEN 39 22 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    gavot bile rezilliğini unutturmaya çalışıyor. böyle takıma böyle bir gavot yakışır 21 29 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    ulan ren geyiği..Fenerbahçe ye nispet yapacağına motoruna sahip çık..belediye scooter' u gibi gelen biniyor giden biniyor. 24 23 Yanıtla
  • Burak Şan:
    ferhat naber la sibop 27 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak adamlık sana hiç uğramamış anlaşılan 6 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat gibi kaşınıyor 8 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CHEN MEDYA SEN BIRAK SİCARDİ NIN KEYFINI SEN KENDI TAKIMININ KARAKTERSIZLERINE BAK, HADI PIRTTT UÇ 5 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı - Son Dakika
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