Fenerbahçe\'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Icardi'nin bu hamlesi 'Fenerbahçe'ye gönderme' olarak yorumlandı. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaptığı paylaşımda Icardi şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflara yer verdi ve "Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;