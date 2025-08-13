Fenerbahçe\'nin play-off\'taki rakibi Benfica oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

RAKİP BENFICA

Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi ise Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

İki takım ilk olarak 20 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Devler Ligi'ne adını yazdıracak takımın belli olacağı rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Çarşamba günü Estádio da Luz'da oynanacak.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda dün akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: