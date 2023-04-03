Derbinin kaderini değiştirdi! Mert Günok'un istatistikleri tarihi maça damga vurdu - Son Dakika
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Derbinin kaderini değiştirdi! Mert Günok'un istatistikleri tarihi maça damga vurdu

03.04.2023 11:51

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olduğu derbide siyah-beyazlıların başarılı kalecisi Mert Günok'un yaptığı kurtarışlar maça damga vurdu. Tecrübeli eldiven, kalesinde 2 gol görse de özellikle karşılaşmanın 27. dakikasında Enner Valencia'ya yüzde 100'lük gol pozisyonunda geçit vermedi. 34 yaşındaki kalecinin bu performansı dikkatlerden kaçmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta maça damgasını vuran isimler arasında Mert Günok da yer aldı.

NET GOLÜ ÖNLEDİ

34 yaşındaki eldiven, kalesinde 2 gol görse de özellikle karşılaşmanın 27. dakikasında Enner Valencia'ya yüzde 100'lük pozisyonda geçit vermedi.

MAÇIN KAHRAMANI OLDU

Maç içerisinde yaptığı kurtarışlarla da dikkat çeken Mert, son dönemdeki çıkışını sürdürerek takımını maçta tuttu ve tarihi zaferin kahramanları arasında yer aldı.

MERT'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 16 karşılaşmada forma giyen 34 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken 5 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.

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Son Dakika Spor Derbinin kaderini değiştirdi! Mert Günok'un istatistikleri tarihi maça damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbinin kaderini değiştirdi! Mert Günok'un istatistikleri tarihi maça damga vurdu - Son Dakika
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