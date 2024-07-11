Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine savcı karşısına çıkan Dursun Özbek'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine savcı karşısına çıkan Dursun Özbek'in ifadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe\'nin şikayeti üzerine savcı karşısına çıkan Dursun Özbek\'in ifadesi ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamalara yönelik şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. "İnsanları provoke etmeyin, bunlar FETÖ, PKK taktikleridir, siz de yapıyorsunuz, yapmayın" sözleri sorulan Özbek, ifadesinde "Ben ortamı sakinleştirmek için itidal çağrısında bulundum. Yoksa Fenerbahçe Kulübü'ne FETÖ, PKK yakıştırması yapmam akla uygun değildir" dedi.

11.07.2024 16:39
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade vermişti. Özbek'in ifadesi ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'YE FETÖ - PKK YAKIŞTIRMASI YAPMADIM"

Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek'e "İnsanları provoke etmeyin, bunlar FETÖ, PKK taktikleridir, siz de yapıyorsunuz, yapmayın" sözleri soruldu.

Dursun Özbek, bu soru üzerine, "İki kulüp de 100 yılı aşkın tarihe sahiptir. Bu süreç içerisinde iki kulüp arasında atışmalar olmuştur. Ancak futbol ortamında bu atışmalar insanları provoke edebilecek düzeye gelebiliyor, provokasyon da FETÖ ve PKK'nin işidir. Ben ortamı sakinleştirmek için itidal çağrısında bulundum. Yoksa Fenerbahçe Kulübü'ne FETÖ, PKK yakıştırması yapmam akla uygun değildir. Kaldı ki ben açıklamalarımda kendilerinin adını da kullanmadım, neden üstlerine alındılar anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine savcı karşısına çıkan Dursun Özbek'in ifadesi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, 6 Kasım, PKK, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine savcı karşısına çıkan Dursun Özbek'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

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