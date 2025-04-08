Fenerbahçe\'nin Skriniar için PSG\'ye yaptığı teklif ortaya çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, savunmanın lideri oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Skriniar'ın bonservisi için PSG ile pazarlıklara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız stopere yaptığı teklif de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, PSG ile Skriniar'ın bonservisi için pazarlıklara başladı.

SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Yönetimin Skriniar ile yaptığı görüşmelerde ise 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi. Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.