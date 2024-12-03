Fenerbahçe'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı

Fenerbahçe\'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 14. haftada VAR'a gidilen tek pozisyon olan Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki sarı-lacivertlilerin son dakikalarda iptal edilen penaltısının kayıtlarını açıkladı.

03.12.2024 20:33
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda bu haftanın tek pozisyonu olarak Fenerbahçe- Gaziantep maçında sarı-lacivertlilerin son dakikalarda iptal edilen penaltısı yer aldı.

HAKEMLER NE KONUŞTU?

Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısında hakemler arasındaki geçen konuşma şu şekilde;

VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Alper Akarsu: Ekrandayım.

VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.

Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?

VAR: Bir açım daha var.

Alper Akarsu: Tamam, gördüm, yeterli. Teşekkür ederim.

VAR: Rica ederim.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Göksel Tuygun:
    Antepin verilmeyen 3 penaltı kayıtları? 74 6 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Dümenden bir penaltı iptal ediyolar asıl yapı fenere çalışıyo 19 3 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Verilmeyen, var in bile korkup müdahale etmediği penaltıların kayıtları nerede 14 2 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Antep'in 3 penaltısı verilmedii FBnin golü öncesi de ayağa basmaya faul iptal olmalı dediler hakem yorumcuları. Bu hafta GS FB maçlarını yöneten hakemlerin sosyal medya hesapları çıktı ve FBliler. 25 ve 29 yaşlarında tepeden inme süper lige çıkarıldılar. Korkunç ötesi bi YAPI lanma var! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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