Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda bu haftanın tek pozisyonu olarak Fenerbahçe- Gaziantep maçında sarı-lacivertlilerin son dakikalarda iptal edilen penaltısı yer aldı.
Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısında hakemler arasındaki geçen konuşma şu şekilde;
VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.
Alper Akarsu: Ekrandayım.
VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.
Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?
VAR: Bir açım daha var.
Alper Akarsu: Tamam, gördüm, yeterli. Teşekkür ederim.
VAR: Rica ederim.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin son dakikada iptal olan penaltısının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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