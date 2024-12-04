Fenerbahçe'nin Talisca için yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Talisca için yaptığı teklif ortaya çıktı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için Al-Nassr'a yaptığı teklif ortaya çıktı.

04.12.2024 11:21  Güncelleme: 11:26
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Kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe cephesinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Talisca transferi için girişimlerde bulunulduğu doğrulanmıştı. Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Talisca'yı getirmeye kararlı.

4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Al-Nassr kulübüne 30 yaşındaki süper yıldız için 4 milyon teklif etti. Talisca'dan da maaşını 10 milyon Euro'nun altına düşürmesi talep edildi.

Fenerbahçe\'nin Talisca için yaptığı teklif ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Talisca için yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    İsterseniz 10 talisca Alsın şampiyon GS 61 6 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    İlk 9 hafta neydi öyle febeliler her maç ağlıyordu. Şimdi sesleri kesildi çok şükür. Son 5 haftaya kadar böyle idare ettircekler. Sonra yine ağlamaya devam:)) 11 yıldır bir ders alamadılar 16 1 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Gereksiz bir para vermeyin. Gelse bile el nesiri gibi yararı olmaz 3 11 Yanıtla
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