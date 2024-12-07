Fenerbahçe'nin tarihi serisi Dolmabahçe'de bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin tarihi serisi Dolmabahçe'de bitti

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona erdi.

07.12.2024 21:26  Güncelleme: 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ezeli rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezondan bu yana süren deplasman serisi bitti.

26 MAÇLIK SERİ SON BULDU

Bu sonuçla Beşiktaş'ın ligdeki 5 maçlık 3 puan hasreti sona ererken, Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz sezondan bu yana 26 deplasmandan yenilmezlik serisi Dolmabahçe'de sona erdi. Sarı-lacivertli takım, ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.

Fenerbahçe\'nin tarihi serisi Dolmabahçe\'de bitti

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin tarihi serisi Dolmabahçe'de bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kenan KODALAK:
    HAKEM VE TFF DRSTEĞİNE RAĞMEN BU KADAR KÖTÜ FUTBOL OYNAYAN TAKIMDAN BİR CACIK OLMAZ BALON PATLADI 78 7 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Penaltı jokeri olmadan olmuyomuş demekki 50 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    UEFA dan tescilli şikeciler 47 8 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    yapı yapı diyen Acun aldinmi sapi 43 7 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Beter ol Yapıbahçe :) 39 7 Yanıtla
  • Ferit Türkmen:
    Morinho nun futbol bilgisi varsa oyun okuması varsa biz futbol cahiliyiz 40 5 Yanıtla
  • Murat Arpacı:
    Fabrika ayarlarina donen Kartal’ i tebrik ediyorum. 31 4 Yanıtla
  • Yaw he:
    ölüsü yeter... 21 5 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    Tebrikler Beşiktaş Adamsınız 22 3 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    SON SERİ BİTİRİCİ... KARTALIM BEMİM 19 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
19:22 Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
06:46 Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 22:38:08. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin tarihi serisi Dolmabahçe'de bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.