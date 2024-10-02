Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor- Fenerbahçe maçını yöneten ve verdiği kararlarla tartışmalara neden olan hakem Cihan Aydın için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak bir karar geldi.
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; TFF, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun ortak aldığı bu karar, kısa sürede Türk futbolunun gündemine oturdu. Öte yandan Merkez hakem Kurulu, hakem Cihan Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında maç vermedi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı,düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!" ifadelerini kullanmıştı.
Basın toplantısında Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'ın MHK'de bir toplantıya Galatasaraylı bir nick ile katılmasının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak." açıklamasını yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı - Son Dakika
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