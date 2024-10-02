Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı

Geniş Video İzle

Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlarıyla gündem olan ve sarı-lacivertlilerin Türkiye futbol Federasyonu'na şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı. Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında da maç verilmedi.

02.10.2024 17:14  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor- Fenerbahçe maçını yöneten ve verdiği kararlarla tartışmalara neden olan hakem Cihan Aydın için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak bir karar geldi.

FIFA KOKARTI ELİNDEN ALINDI

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; TFF, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.

BU HAFTA MAÇ VERİLMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun ortak aldığı bu karar, kısa sürede Türk futbolunun gündemine oturdu. Öte yandan Merkez hakem Kurulu, hakem Cihan Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında maç vermedi.

ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı,düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!" ifadelerini kullanmıştı.

"BU ARTIK SKANDAL BİLE DEĞİL"

Basın toplantısında Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'ın MHK'de bir toplantıya Galatasaraylı bir nick ile katılmasının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak." açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe\'nin TFF\'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın\'ın FIFA kokartı elinden alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Cihan Aydın, Antalyaspor, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Emin Erol:
    fenerbahçe federasyon u yıktı inşallah hakemleride bitireceğiz kimse fenerbahçe nin hakkını yiyemez 135 98 Yanıtla
  • Furkan Demir:
    Acun milleti işinden de etmeye başladı. 106 68 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Yerinde bir karar olmuş 106 49 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    her yöneticinin hakem eleştirmesiyle hakemler cezalandırılırsa bu dönem ligde hakem kalmaz. 70 63 Yanıtla
  • Necmi Güner:
    Acun şimdiden yusuf yusuf olmuşsun.. 58 70 Yanıtla
  • Ertan Çelik:
    Vay anasını yaaa. Neymiş kızı Galatasaraylı olan hakemde Galatasaraylı olursa ne olacakmış. Senin baban BJK li sen nasıl FB li oldun. Ne alaka kel alaka. Bunlar artık çok konuşmaktan saçmalamamın da ötesine geçtiler. Geçen sene Ali ağladı busene bu çocuk ağlıyor. 58 65 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    hacıibrahimoğlu baya dirayetli çıktı ha (!) hiçkimsenin gazına gelmiyor (!) kimsenin ağzıyla iş yapmıyor (!) 47 33 Yanıtla
  • V. A.:
    Rte, 5alata5aray, diyanet, imamhatipler, akp, hdp, türgev, ensar gbi vakıfların tamamı, yazınki cami içi hariç tüm kuran kursları kapatılmalı.. 17 44 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    yabancı hakemler yönetsin maçları . 50 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    o sene bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Hakemleri de ele geçirdi şimdi 19 19 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement