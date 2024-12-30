Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu

Spor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferi bitirme aşamasına geldiği Anderson Talisca'da büyük bir kriz çıktı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı var. Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.

TRANSFER İPTAL OLDU

Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi. Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine Anderson Talisca, Al Nassr da kalma kararı aldı. Fenerbahçe'ye transferi ise bu gelişmeler üzerine iptal oldu.