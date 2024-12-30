Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu

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Fenerbahçe'nin anlaşma aşamasında olduğu Talisca ile ilgili sürpriz bir kriz yaşandı. Talisca'nın Al-Nassr'daki alacakları nedeniyle rest çektiği ve takımda kalmaya karar verdiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın 15 milyon euro üzerinde birikmiş alacağı olduğu ve bu alacakları talep ettiği, Al-Nassr'ın ise transferde bonservis bedeli almayacağı için alacakların silinmesini istediği ifade edildi.

30.12.2024 09:28
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferi bitirme aşamasına geldiği Anderson Talisca'da büyük bir kriz çıktı.

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Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı var. Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.

TRANSFER İPTAL OLDU

Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi. Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine Anderson Talisca, Al Nassr da kalma kararı aldı. Fenerbahçe'ye transferi ise bu gelişmeler üzerine iptal oldu.

Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçelilerin 'Bitti' dediği Talisca iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Alperen Umut:
    YAPIDIR O YAPI?? BECERİKSİZLER GİDİN BABANIZ GALATASARAY'DAN ÖĞRENİN TRANSFER YAPMAYI ?? 28 51 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    GELMESİN DİYENLER BUTONU 49 8 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Talisca Eski Talidca Değil Almayin Pişman Etmeyin Pişman Olmayin Yeter Butaraftarın Çektiği SİZDEN Ya 38 4 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bu transfer biter . 3 6 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bitmemistiki zaten taraftarlara oynuyorlar birde taliscadan baska futbolcu yokmu bu dunyada eminki bu transferden komisyonlar donuyor oyuzde. boyle cok bastiriyorlar 5 2 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    arabistandan oyuncu alma hastaligindan vazgecmeliyiz, iyi olmus gelmedigi, talisca nedir ya 5 0 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    ya nolcak fenner oldular messut oldular cengiz oldular eh şimdide talisca olsunlar böyle gidip yok olsunlar olacağıda o koskoca feneri düşürdükleri hale bak ali koç ben tek başıma yiyemiyorum fazla geliyo birazda gel azize sen ye diyo aççuna da susturulmuş veriyorlar her gıklarına he diyecek bir de beşiktaşı almışlar yanlarına bunlardan adam olmaz inşaallah bu senede gelecek senede ondan sonraki senede şampiyon biziz evvelALLAH bunların bu kavgası en az 5 yıl devam eder beşiktaş fenerin kuyruğunda gezmeye devam ederse bi o kadarda o dörünür durur azıcık aklını kullansa trabzon beşiktaşı şampiyonlukta geçecek neredeyse feneri yakalayacak ama o feraset vizyon yok 1 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    komedi bu fener yaa tvde dizi yapsalar sunlari :)) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu - Son Dakika
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