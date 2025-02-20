Fenerbahçe\'nin kasası ağzına kadar dolacak

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçında rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tur için büyük bir avantaj elde etti. Sarı-Lacivertliler tur atlaması durumunda ülke puanına büyük bir katkı sağlamanın yanında kasasını da dolduracak.

ÜLKE PUANI DA ARTACAK

Rakibi ile rövanş mücadelesinde bir kez daha karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmayı da kazanarak hem kulüp hem de ülke puanını artırmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya kazanarak son 16'ya kalırsa, puanı sıralamasında bir üst sıramızda olan Çekler'i yakalama hatta geçme şansımız olacak.

KASA AĞZINA KADAR DOLACAK

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa'da şu ana kadar 13 milyon 800 bin euro gelir elde etti. Son 16'ya kalınması halinde 1 milyon 750 bin euro daha kasaya girecek. Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşamasında 2 milyon 500 bin euro, yarı finalde 4.2 milyon euro ödül var. Finali kaybeden 7 milyon euro, şampiyon olan ise 13 milyon euro daha kazanacak.