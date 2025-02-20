Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak

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Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kalma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-Lacivertli ekip, tur atlaması durumunda hem ülke puanına büyük bir katkı sağlayacak hem de kasasını dolduracak.

20.02.2025 10:47
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçında rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tur için büyük bir avantaj elde etti. Sarı-Lacivertliler tur atlaması durumunda ülke puanına büyük bir katkı sağlamanın yanında kasasını da dolduracak.

ÜLKE PUANI DA ARTACAK

Rakibi ile rövanş mücadelesinde bir kez daha karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmayı da kazanarak hem kulüp hem de ülke puanını artırmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya kazanarak son 16'ya kalırsa, puanı sıralamasında bir üst sıramızda olan Çekler'i yakalama hatta geçme şansımız olacak.

KASA AĞZINA KADAR DOLACAK

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa'da şu ana kadar 13 milyon 800 bin euro gelir elde etti. Son 16'ya kalınması halinde 1 milyon 750 bin euro daha kasaya girecek. Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşamasında 2 milyon 500 bin euro, yarı finalde 4.2 milyon euro ödül var. Finali kaybeden 7 milyon euro, şampiyon olan ise 13 milyon euro daha kazanacak.

Fenerbahçe\'nin kasası ağzına kadar dolacak

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Engin Engo:
    bende zannettim 100 m euro geldi. gelen paralar talsica nın 6 aylık maaşına yetmez. düşünün ki oynamayan maxi 8 m euro alıyor. 1,5 m dolar ile kasa doluyorsa futbolcular kasayı götürüyor demektir 4 1 Yanıtla
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