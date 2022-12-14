Fenerbahçe'ye piyango! Yıldız futbolcudan gelecek para nefes aldıracak

Diego Rossi için ayrılık yakın. Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisini aldığı Uruguaylı futbolcuya İtalyan ekibi Torino talip oldu. Sarı-Lacivertliler'de rotasyon oyuncusu olan Rossi için hazırlanan teklif yüzleri güldürdü.

7 MİLYON EURO

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Torino, Rossi için 7 milyon euroyu aşan bir paket hazırladı. Bu rakamın yanında bazı bonus maddeleri de olacak.

KONTRATI 2025'TE BİTİYOR

Diego Rossi'nin Fenerbahçe ile olan kontratı 2025'te bitiyor. Sarı-Lacivertliler, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya almıştı. Fenerbahçe, Rossi'yi 10 milyon euro civarı bir bedele göndermenin hesaplarını yapıyor.

12 MAÇTA 3 GOL ATTI

Uruguaylı Diego Rossi, bu sezon 12 lig maçına çıktı ve 3 gol, 2 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 2 asist üretti.