Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, golcü arayışlarında gözünü Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'e çevirdi.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir takip ettiği Dusan Vlahovic için harekete geçti. Kanarya, Sırp golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Fenerbahçe'de Vlahovic transferi Faslı golcü Youssef En Nesyri'nin durumuna göre şekillenecek. Sarı-lacivertliler, En Nesyri'yi 30 milyon euro bandında bir bonservisle elden çıkarmanın peşinde. Yönetimin bunu gerçekleştirmesi durumunda Vlahovic transferini bitirmeyi planlıyor.
2021'de 83 milyon euro bedelle Juventus'a transfer edilen Sırp forvet, bu sezon takımıyla 38 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Vlahovic planı belli oldu! En Nesyri detayına dikkat - Son Dakika
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