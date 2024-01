Fenerbahçe\'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendirildi. Hakem yorumcuları Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, sarı-lacivertlilerin gol yediği duran top öncesinde faul olmadığını belirtti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE FAUL YOK BU POZİSYONDA"

Bahattin Duran pozisyon ile ilgili yorumunda, " İsmail Yüksek'in eli dokunmuş. El sırta sadece dokunmuş. Tait eli hissedince kendini bırakmış. İsmail'in eli hiç açılmamış. Hiçbir şekilde faul söz konusu dğeil. Eğer maçın hakemi, yardımcı hakemiyle işbirliği içinde olsa... Yardımcı hakem Hakan Yemişken 'devam' demiştir. Hakan Yemişken'in yüzü her şeyi anlatıyor zaten, yüzü 'Hakem neden faul verdi anlamadım' diyor. Hakan Yemişken, 'Ah hocam keşke faul çalmasaydın, faul yoktu' demiştir. Beden dili her şeyi anlatıyor. Hiçbir şekilde faul yok bu pozisyonda." dedi.

"TAMAMEN YANLIŞ BİR KARAR"

Deniz Çoban, "Faul değil. Şüphe yok." ifadelerini kullanırken Bülen Yıldırım ise, "Tait de ne güzel atlamış. Faule ilişkin hiçbir şüphem yok. Tamamen yanlış bir karar." şeklinde konuştu.