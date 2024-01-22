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Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu

Samsunspor'un Fenerbahçe'ye duran toptan attığı gol öncesinde faul olup olmadığı çok tartışıldı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem yorumcuları pozisyonda faul olmadığını ve Karadeniz ekibine golü getiren frikiğin hatalı bir karar olduğunu belirtti.

22.01.2024 - 09:50,  Güncelleme: 10:35
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Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendirildi. Hakem yorumcuları Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, sarı-lacivertlilerin gol yediği duran top öncesinde faul olmadığını belirtti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE FAUL YOK BU POZİSYONDA"

Bahattin Duran pozisyon ile ilgili yorumunda, " İsmail Yüksek'in eli dokunmuş. El sırta sadece dokunmuş. Tait eli hissedince kendini bırakmış. İsmail'in eli hiç açılmamış. Hiçbir şekilde faul söz konusu dğeil. Eğer maçın hakemi, yardımcı hakemiyle işbirliği içinde olsa... Yardımcı hakem Hakan Yemişken 'devam' demiştir. Hakan Yemişken'in yüzü her şeyi anlatıyor zaten, yüzü 'Hakem neden faul verdi anlamadım' diyor. Hakan Yemişken, 'Ah hocam keşke faul çalmasaydın, faul yoktu' demiştir. Beden dili her şeyi anlatıyor. Hiçbir şekilde faul yok bu pozisyonda." dedi.

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu

"TAMAMEN YANLIŞ BİR KARAR"

Deniz Çoban, "Faul değil. Şüphe yok." ifadelerini kullanırken Bülen Yıldırım ise, "Tait de ne güzel atlamış. Faule ilişkin hiçbir şüphem yok. Tamamen yanlış bir karar." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe\'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
YORUMLAR (12)
  • Oktay KUŞÇU: GS kazanınca algıya başladılar şimdi Yanıtla 322 202
  • FATİH ŞAHİN: Boru gibi faul ağlamasınlar:) Yanıtla 274 189
  • Oktay KUŞÇU: Gs şampiyon olur bu sene. Fb Samiyen'e 3 puan önde gelse bile şansı yok gs evinde rahat yener feneri. Gs oynayan takımlara karşı çok iyi oynuyor savunması çok iyi pozisyon vermiyor. Gs oyunu fenere çok ters geliyor. Yanıtla 210 156
  • ekrem eser : BENCE DE FAUL DEĞİL FAUL OLMASI İÇİN CİĞERİNİN AĞZINDAN DIŞARI ÇIKMASI LAZIM. YA DA AYAĞI ÜÇ YERDEN KIRILMASI LAZIM. LAN BUNLAR HEP EYYAMCI. SÖZDE HAKEMLER İŞTE. Yanıtla 93 74
  • Cemal Gür: Bunun gibi bir sürü pozisyon oluyor Faul çalınıyor yada calinmiyor Gol olmuş aksiyon bitti Rakibe olup gol olsa kimseden ses çıkmaz Yanıtla 71 96
  • Emre: Bence fner lehine net penaltı Yanıtla 55 81
  • UğuR DURAN: Çok şaşırdınız değil mi fener 15. takıma nasıl puan kaybetti diye. zorunuza da gitti değil mi psikolojik üstünlükçüler..? Nerden pay çıkarırız derdini bırakın. Yanıtla 61 62
  • Emre: Bence fener lehine net penaltı Yanıtla 55 58
  • Eren Türkmen: Ya faul olsa ne olmasa ne milyarlık takım kurmuşuz yıllarca dev takımlarda oynamış dzeko karşı karşıya kalecinin üstüne vuruyor hoca hoca değil bizim gibi maçı izliyor ben fenerliyim bırakın şu işleri artık ya futbolcularda bu yüzden hatayı kendinde aramıyor Yanıtla 9 98
  • Ali Kublay: Zorunuza mi gitti Yanıtla 51 54
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Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu - Son Dakika
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