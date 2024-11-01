Fenerbahçe\'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

Ultrasaray:

5 mahalle takımı ile kendi aralarında oynayıp birinciye kupa vermişler o zaman ne tff vaaaarr ne bir federasyon. Yıl 2024 olmuş eeee 1959 öncesi kazandığımız şampiyonluklar da sayılsın diyorlar. Vee işin kötü tarafı buna inanan bir sürü de fenerbahçe taraftarı var. O zaman 1819 da Türkiye cumhuriyet değilken balkanlar bizimdi 1923 öncesindeki toprakları da bizim sınırlarımız olarak geri versinler bize!