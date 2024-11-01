Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

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Fenerbahçe, yeni takım otobüsünü resmi hesabından tanıttı. Yenilenen otobüsün arka tarafında 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli bulunuyor. Bu detay, başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri tarafından hoş karşılanmayabilir.

01.11.2024 09:56  Güncelleme: 10:10
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Süper Lig devi Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takım otobüsünü tanıtan bir video paylaşılırken, otobüsteki bazı detaylar gözlerden kaçmadı.

GÖZLERDEN KAÇMAYAN DETAY

Yeni takım otobüsünün arka tarafında Sarı lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli, dikkatlerden kaçmadı.

Başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmaması gerektiği yönünde fikir belirtirken, Fenerbahçe uzun yıllardır bu şampiyonlukların sayılması konusunda çalışmalar yürütüyor.

İşte o detay ve yeni takım otobüsü;

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
Fenerbahçe\'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (73)

  • Hasan Babacan:
    la oğlum ne mal takımsınız ya 263 66 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Bu kuşlara artık üzülüyoruz garipler napsın kendi çapında umut besliyorlar :D 214 60 Yanıtla
  • Ultrasaray:
    5 mahalle takımı ile kendi aralarında oynayıp birinciye kupa vermişler o zaman ne tff vaaaarr ne bir federasyon. Yıl 2024 olmuş eeee 1959 öncesi kazandığımız şampiyonluklar da sayılsın diyorlar. Vee işin kötü tarafı buna inanan bir sürü de fenerbahçe taraftarı var. O zaman 1819 da Türkiye cumhuriyet değilken balkanlar bizimdi 1923 öncesindeki toprakları da bizim sınırlarımız olarak geri versinler bize! 213 52 Yanıtla
  • V. A.:
    Gs 2 tane şeyi cok iyi yer.. biri hak yemek bide 5 yemek.. 95 168 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Zavallı ve kompleksli takım Fenerbahçe. 218 42 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya:
    ezikler... 158 49 Yanıtla
  • Tarık yücel:
    Hayaller fener otobüsü gerçekler GS otobüsü :D 134 33 Yanıtla
  • Burak Ak:
    Şanpiyon olsunlar hemen 4 yıldız yaparlar 120 33 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bu Fenerbahçe baskani şizofreni hastasi, demedi demeyin. Aziz yıldırım bile diyor orijinal 3 yildizimiz var diye. 120 26 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    futbol federasyondan önceki maçları bile resmi sayıyorlar bununla avunurlar 89 18 Yanıtla
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