Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: "Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: "Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum"

16.07.2022 13:35
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: "Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Watford takımından transfer ettiği Joshua King, sarı-lacivertli formayla maçlara çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Watford takımından transfer ettiği Joshua King, sarı-lacivertli formayla maçlara çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Norveçli oyuncu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'deki ilk günlerinin harika geçtiğini vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Takımdaki herkes tarafından iyi bir şekilde karşılandım. Dolayısıyla bu da beni mutlu etti. Antrenmanlarda sıkı şekilde çalışıyoruz, yüksek seviyelere çıkmak için gerekli olan sıkı çalışmaktır. Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Norveç'teki en iyi arkadaşının Türk ve iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu anlatan King, şöyle devam etti:

"Norveç'teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından beri arkadaşım Türk. 3-4 gün önce oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli. Bu istek gerçekleşmiş oldu. Burada olmaktan çok mutluyum, çok büyük bir camiadayım. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim. Manchester United'da fazla süre alamadığım için en büyük camia Fenerbahçe diyebilirim. Benim açımdan ekstra özel bir duygu çünkü en iyi arkadaşım Türk ve iyi Fenerbahçeli."

Hücumda formasyonlara göre birçok pozisyonda görev aldığını ancak gerçek pozisyonunun santrfor olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, defans arkasına koşu yaparak pozisyon üretmeyi sevdiğini aktardı.

Manchester United'a çok küçük yaşta gittiğini ve o dönemki kadroları sebebiyle yeterince süre alamadığını kaydeden King, "Farklı takımlarda oynarken onlara 4-5 gol atmıştım. Onlara saygım sonsuz. Akademilerinde geçirdiğim zamanların kariyerimde olumlu etkisi var. Ben şu anda burada en iyi sezonumu geçirmek istiyorum. 30 yaşındayım ve bu yaşlar santrfor için çok verimli yaşlar. Keşke daha önce gelebilseydim Fenerbahçe'ye ama süreç böyle gelişti. Amacım taraftarları mutlu etmek. Başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonalar Ligi 2. Ön eleme turunda karşılaşacakları Dinamo Kiev maçına odaklandıklarını ifade eden King, şunları kaydetti:

"10-12 yıldır profesyonel futbolcuyum. Burada yaptığım idman şeklinin en yüksek idman seviyelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hocamız oldukça detaycı bir teknik adam. Her konuda detaya önem veren biri. Fitness, taktik antrenmanlar ve pozisyon anlamında çok detaylı bir teknik adam. Yüzde yüz hazır olmamız gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacım var yüzde yüz fit olmak adına. Polonya'ya gidip bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakikalık bir sürem var ve çocukluktan beri hayalim. Şu an o maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz."

Fenerbahçe'den ayrılan Ozan Tufan'ı çok sevdiğini ve kendisiyle daha önce Fenerbahçe hakkında konuştuğunu anlatan golcü isim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben burada daha önce oynayanları biliyorum. İş etiğini aksatırsanız bu sizin için problem oluyor. Linnes, Omar, Sörloth gibi oyuncular buraya geldikten sonra yüksek seviye oynadılar. Aynı mentaliteye sahibim. Büyük hırsla burada çalışmak istiyorum. Çok iyi hocaya sahibiz, büyük camiaya sahibiz. Taraftarlarımız çok tutkulu."

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: 'Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum' - Son Dakika

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