Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'nin yeni transferi Kante, İstanbul\'a geldi
04.02.2026 21:42  Güncelleme: 22:27
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'nin yeni transferi Kante, İstanbul\'a geldi
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı yeni transferi N'Golo Kante'yi taşıyan uçak saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

KANTE İSTANBUL'A GELDİ

Fransız yıldızla 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Kante'yi İstanbul'a getirdi. N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer sürecini tamamlamak üzere saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geldi

KANTE'DEN TARAFTARA İLK MESAJ

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Kante, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajını yolladı. Kulübün yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli formayı giyen Kante, Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geldi

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Kante, 14.4 milyon euro imza ücreti alacak. Fransız oyuncu, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

KALAN İKİ SEZONDA YILLIK 11 MİLYON EURO KAZANACAK

N'Golo Kante, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu transferin karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderdi. Fenerbahçe, Al Ittihad'dan Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis kazandı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geldi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaraylilarin hasretle beklediği kocası geldi 18 17 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    nasıl gondereceksiniz gorecez adam kaçacak bakın görün çok değil hazirani gormez. ama neticede insan umarım başarılı olur 5 7 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    esrarbahcenin kuşları kafayı bulmuş yine, 40 defa söylüyoruz fazla çekmeyin diye 2 1 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    kocani begenmedin mi 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geldi - Son Dakika
