Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Mimovic, transferi tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Bu transferle birlikte Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

31.01.2025 12:55  Güncelleme: 13:18
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Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Mimovic, imza için İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi. Fenerbahçe, Mimovic için anlaşma sağlandığını duyurdu. Mimovic, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.

8.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak. Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Ognjen Mimovic İstanbul\'a geldi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Öner Çelik:
    Fenerbahçe bu yıl transferde atağa geçti, bu yılı bilmem ama seneye şampiyon Fenerbahçe bu yıl Galatasaray kötü oynamasına rağmen şampiyon olur, daha doğrusu derbiyi Galatasaray alırsa kesinlikle şampiyon. 16 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    şampiyon olacak mı 6 7 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    adini bilmedigimiz adamlara 100 milyon para veriyor bizim takimlar dumenden bir futbolcu olmak vardi eskiden bu paralar dunya yildizlarina verilirdi 1 8 Yanıtla
  • bilal doğan:
    futbolcu mezarlığına döndü resmen fenerbahçe ama yıne de çok ümitli değilim açıkçası. 0 0 Yanıtla
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