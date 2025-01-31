Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Mimovic, imza için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi. Fenerbahçe, Mimovic için anlaşma sağlandığını duyurdu. Mimovic, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.
20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak. Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a geldi - Son Dakika
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