Fenerbahçe\'nin yeni transferi sakat çıktı

Spor

Beşiktaş\'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

Ocak ayında Skriniar, Diego Carlos, Mimovic ve Anderson Talisca gibi isimlere 'çubukluyu' giydiren Fenerbahçe yönetimi bir transfer daha yaptı ancak son anda beklenmedik bir sorun çıktı.

SAKAT ÇIKTI, TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'num sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Gabriel Souza'nın ameliyat olması gerektiği anlaşıldı. Oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve bu nedenlye 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı. Fenerbahçe, sağlık kontrolünü geçemediği için bu transferi iptal etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, sağ dizinde yırtık tespit edilen futbolcunun transferinden apar topar vazgeçerek ülkesine geri gönderdi.

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.