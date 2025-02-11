Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

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Fenerbahçe'nin dün anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Souza sağlık kontrolünden geçemedi. Sarı-lacivertliler, sağ dizinde yırtık tespit edilen futbolcunun transferinden apar topar vazgeçerek ülkesine geri gönderdi.

11.02.2025 15:06
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Ocak ayında Skriniar, Diego Carlos, Mimovic ve Anderson Talisca gibi isimlere 'çubukluyu' giydiren Fenerbahçe yönetimi bir transfer daha yaptı ancak son anda beklenmedik bir sorun çıktı.

SAKAT ÇIKTI, TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'num sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Gabriel Souza'nın ameliyat olması gerektiği anlaşıldı. Oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve bu nedenlye 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı. Fenerbahçe, sağlık kontrolünü geçemediği için bu transferi iptal etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, sağ dizinde yırtık tespit edilen futbolcunun transferinden apar topar vazgeçerek ülkesine geri gönderdi.

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı
Fenerbahçe\'nin yeni transferi sakat çıktı

Fenerbahçe, Ameliyat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sergen:
    Ligde 2 profesyonel maç yapmış sadece. Diz ameliyatı olmuş ve 1.5 sezon uzak kalmış. 3.5 milyon euroya alıp kasımpaşaya kiralanmaya çalışıldı. Talisca'yla aynı menajerlik şirketine sahip olduğu söylendi spor programlarında. İlginç tesadüfler :) 19 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Survivor'da idare etsin bu sezon... Seneye Başlar kulüpte.. 9 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TÜH YA TALASKA DAN SONRA BUNU DA İTELEYECEKTİ AYNI MENEJER 6 3 Yanıtla
  • Arcelik Grundig:
    kalbi sakat olmasin 5 2 Yanıtla
  • Selami Özemir:
    isabetli karar vermiş yönetim 0 3 Yanıtla
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