Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girerken transfer gündeminin merkezinde Matteo Guendouzi yer aldı. Sarı-lacivertliler, Lazio ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya varırken, transferin toplam maliyetinin 28+2 milyon euro olacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK

Bu rakamın resmileşmesi durumunda Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olarak zirveye yerleşecek. Guendouzi'nin maliyetinin gündeme gelmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin geçmişte yaptığı en pahalı transferler listesi yeniden konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE'NİN EN PAHALI TRANSFERLERİ (İLK 15)

Mamadou Niang – Marsilya | 9 milyon € | Kazandırdığı: 7.5 milyon €

Elvir Baliç – 9.5 milyon € | Kazandırdığı: 21 milyon €

Fred – Manchester United | 9.75 milyon € |(Takımda)

Sebastian Szymanski – Dinamo Moskova | 9.75 milyon € |(Takımda)

Sow – Lille | 10 milyon € | Kazandırdığı: 16 milyon €

Raul Meireles – Chelsea | 10 milyon €

Ederson – Manchester City | 11 milyon € |(Takımda)

Diego Carlos – Aston Villa | 11.5 milyon € |(Takımda)

Sofyan Amrabat – Fiorentina | 12 milyon € |(Takımda)

Emmanuel Emenike – Spartak Moskova | 13 milyon € | Kazandırdığı: 2.5 milyon €

Daniel Guiza – Mallorca | 14 milyon €

Cengiz Ünder – Marsilya | 15 milyon € |(Takımda)

Dorgeles Nene – Salzburg | 18 milyon € |(Takımda)

Youssef En-Nesyri – Sevilla | 19.5 milyon € |(Takımda)

Kerem Aktürkoğlu – 22.5 milyon € | (Takımda)

GUENDOUZİ ZİRVEYE ÇIKIYOR

Matteo Guendouzi'nin transferinin 28+2 milyon euro bedelle tamamlanması halinde, listenin 1 numarasına Fransız yıldızın yerleşmesi bekleniyor.