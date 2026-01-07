Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

07.01.2026 14:11
Fenerbahçe, Lazio ile anlaştığı Matteo Guendouzi transferinin maliyeti 28+2 milyon euro olarak belirtildi. Bu rakamın resmileşmesi halinde Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olacak ve kulübün en pahalı transfer listesinde zirveye çıkacak.

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girerken transfer gündeminin merkezinde Matteo Guendouzi yer aldı. Sarı-lacivertliler, Lazio ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya varırken, transferin toplam maliyetinin 28+2 milyon euro olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK

Bu rakamın resmileşmesi durumunda Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olarak zirveye yerleşecek. Guendouzi'nin maliyetinin gündeme gelmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin geçmişte yaptığı en pahalı transferler listesi yeniden konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE'NİN EN PAHALI TRANSFERLERİ (İLK 15)

  • Mamadou Niang – Marsilya | 9 milyon € | Kazandırdığı: 7.5 milyon €
  • Elvir Baliç – 9.5 milyon € | Kazandırdığı: 21 milyon €
  • Fred – Manchester United | 9.75 milyon € |(Takımda)
  • Sebastian Szymanski – Dinamo Moskova | 9.75 milyon € |(Takımda)
  • Sow – Lille | 10 milyon € | Kazandırdığı: 16 milyon €
  • Raul Meireles – Chelsea | 10 milyon €
  • Ederson – Manchester City | 11 milyon € |(Takımda)
  • Diego Carlos – Aston Villa | 11.5 milyon € |(Takımda)
  • Sofyan Amrabat – Fiorentina | 12 milyon € |(Takımda)
  • Emmanuel Emenike – Spartak Moskova | 13 milyon € | Kazandırdığı: 2.5 milyon €
  • Daniel Guiza – Mallorca | 14 milyon €
  • Cengiz Ünder – Marsilya | 15 milyon € |(Takımda)
  • Dorgeles Nene – Salzburg | 18 milyon € |(Takımda)
  • Youssef En-Nesyri – Sevilla | 19.5 milyon € |(Takımda)
  • Kerem Aktürkoğlu – 22.5 milyon € | (Takımda)

GUENDOUZİ ZİRVEYE ÇIKIYOR

Matteo Guendouzi'nin transferinin 28+2 milyon euro bedelle tamamlanması halinde, listenin 1 numarasına Fransız yıldızın yerleşmesi bekleniyor.

