Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girerken transfer gündeminin merkezinde Matteo Guendouzi yer aldı. Sarı-lacivertliler, Lazio ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya varırken, transferin toplam maliyetinin 28+2 milyon euro olacağı kaydedildi.
Bu rakamın resmileşmesi durumunda Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olarak zirveye yerleşecek. Guendouzi'nin maliyetinin gündeme gelmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin geçmişte yaptığı en pahalı transferler listesi yeniden konuşulmaya başlandı.
Matteo Guendouzi'nin transferinin 28+2 milyon euro bedelle tamamlanması halinde, listenin 1 numarasına Fransız yıldızın yerleşmesi bekleniyor.
