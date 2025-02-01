Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Ognjen Mimovic, İstanbul Havalimanı'nda bavulunu karıştırdı. Genç futbolcu, kısa süre içerisinde bavuluna yeniden kavuştu. Mimovic, sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı.

01.02.2025 10:38  Güncelleme: 10:48
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, İstanbul Havalimanı'na indikten sonra bavulunu karıştırdı.

BAVULUNU KARIŞTIRDI

Daha sonra ise ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi havalimanında bavulunu karıştırdı. Genç oyuncu, daha sonra ise koşarak bavulunu aldı. Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Mimovic, sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları

8.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Sırp sağ bek için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.

Fenerbahçe\'nin yeni transferinin havaalanında zor anları

İstanbul Havalimanı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Türk:
    şikeci günahların takımına gelenin işleri düz gitmez. tersini düzünü daha çok şaşırır. ALLAH kurtarsın :) 39 10 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    İlk öğretilen işi kapmış, hak çalmak! Senin olmayana el uzatma, haram yeme. 25 5 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Ben futbolcunun zeki çevik....... 14 3 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    böyle bavul seçildiğini ilk kez gördüm. hahaha bundan sonrasını fener düşünsün. 11 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    ne oldu acunun jetleri 6 4 Yanıtla
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