Fenerbahçe\'nin yıldız futbolcusu bıçak altına yattı

Süper Lig devi Fenerbahçe, takımın yıldız futbolcularından Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini açıkladı.
İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Geçmiş Olsun Becao
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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