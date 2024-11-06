Fenerbahçe\'nin yıldızı ameliyat oldu

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Bir teğmen şehit oldu

Fenerbahçe'de Samsunspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AMELİYAT OLDU

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hollandalı futbolcu, ameliyat oldu. Haberde, bağların onarıldığı ve operasyonun başarılı geçtiği aktarıldı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcunun sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

SEZON PERFOMANSI

Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe forması 14 maçta giydi. Genç sol bek, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı yapamadı. Sarı-lacivertli takıma geçen yılın ocak ayında 6 milyon euro bonservis karşılığında Parma'dan transfer edilen Oosterwolde, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle yıldızını parlatmıştı.