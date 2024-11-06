Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan ve sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Jayden Oosterwolde, ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonda Hollandalı sol bekin bağları onarıldı.

06.11.2024 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Samsunspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AMELİYAT OLDU

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hollandalı futbolcu, ameliyat oldu. Haberde, bağların onarıldığı ve operasyonun başarılı geçtiği aktarıldı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcunun sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

SEZON PERFOMANSI

Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe forması 14 maçta giydi. Genç sol bek, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı yapamadı. Sarı-lacivertli takıma geçen yılın ocak ayında 6 milyon euro bonservis karşılığında Parma'dan transfer edilen Oosterwolde, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle yıldızını parlatmıştı.

Fenerbahçe\'nin yıldızı ameliyat oldu

Jose Mourinho, Samsunspor, Fenerbahçe, Ameliyat, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Ne Yıldızı Ben göremiyorum 30 11 Yanıtla
  • Türk Ak:
    BİZENE HABER Mİ BU ŞİMDİ 13 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    editör bey şu sudemi eğitime alın lütfen geçmiş olsun demek bile ağır geliyor bu arkadaşa 8 10 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    yerde yatarken kafasına tekme attığı taraftarın ahını almışto. beter olsun 2 7 Yanıtla
  • Ankara null:
    yildiza bak sevim kos yapi var yapiiii :)))) 0 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Saçma sapan yorum yapanlar defolun gidin kendi takımınızın haberlerine yorum yapın o zaman.. Yok bize neymiş yok ahını almış yok yıldız göremiyor muş.. İnsanlıktan çıkmışsınız resmen. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
17:23 Trump’tan umudu olan biri daha var Yeni başkanı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'tan umudu olan biri daha var! Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
07:16 Van-İran sınırında güvenlik önlemleri artıyor Van-İran sınırında güvenlik önlemleri artıyor
05:03 Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
04:00 Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı
02:04 İşte ABD’deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi İşte ABD'deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 20:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.