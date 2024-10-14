Fenerbahçe'nin yıldızı havalimanında mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı havalimanında mahsur kaldı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Nijeryalı furbolcusu Bright-Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

14.10.2024 10:55  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldız futbolcusu Bright-Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda mahsur kaldığını açıkladı.

MAHSUR KALDI

Snapchat hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Osayi yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..." ifadelerine yer verdi. Paylaşımı gören sarı-lacivertli taraftarlar ise yıldız futbolcunun bu durumda olmasına isyan etti.

Fenerbahçe'nin yıldızı havalimanında mahsur kaldı

BBC de Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Libya maçı için ülkeye giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağının inmesi gereken havalimanı yerine Bingazi'deki Al Abraq havalimanına indirildiğini bildirdi.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'nin yıldızı havalimanında mahsur kaldı
Fenerbahçe\'nin yıldızı havalimanında mahsur kaldı

Fenerbahçe, Nijerya, Dünya, Libya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı havalimanında mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    şarjını bitirme Beşiktaşın şampiyonluğunu telefondan izlersin artık 2 16 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Eyvah gitti Şampiyonluk kaçacak ne yıldızmış be 1 17 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ali beyi ara İsrailli dostlarından rica eder 0 4 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    özel ucağını göndersin acun 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yangın Hastalar tahliye ediliyor Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:41 Memura servis hizmeti devam edecek Memura servis hizmeti devam edecek
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
19:15 Samuel Eto’o’dan bir skandal hareket daha Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha
18:56 Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği için bomba iddia Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği için bomba iddia
18:47 Başakşehir’de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
18:25 Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:52 Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
16:16 Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray’ı 2-0 yendi Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 11:59:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı havalimanında mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.