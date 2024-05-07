Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'ye bu karşılaşmada sakatlanan ve oyundan sekerek çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre, İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. İrfan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcunun Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe, Konyaspor karşılaşmasında İrfan Can ile sakatlık yaşayan Osayi Samuel'in durumuna dair bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'de bu sezon 30'u ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
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