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Fenerbahçe'nin Yıldızı İsmail Yüksek: Şampiyon Olursak Bağdat Caddesi'ni Yakarız - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Yıldızı İsmail Yüksek: Şampiyon Olursak Bağdat Caddesi'ni Yakarız

Son Güncelleme: 03.11.2023 00:18

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, takımının şampiyon olması durumunda taraftarlarla Bağdat Caddesi'nde kutlama yapacaklarını söyledi. Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, AsistAnaliz programına konuk oldu ve takımının şampiyon olması halinde yapacaklarını dile getirdi. Yüksek, bu sezon sarı-lacivertli takımda 15 maçta görev aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı İsmail Yüksek, Candaş Tolga Işık'ın, AsistAnaliz programına katıldı.

"HER GECE DÜŞÜNÜYORUM"

Takımının şampiyon olması halinde yapacaklarını dile getiren Yüksek, "Benim Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Her gece şampiyon olursak taraftarlarımızla Bağdat Caddesi'nde kutlayacağımız o anı düşünüyorum. Hatta bazen takımdakilerle de konuşuyorum, abi şampiyon olursak şu Bağdat Caddesi'ni yakarız biz diyorum. O anı iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

3 GOLE KATKI VERDİ

Başarılı performansıyla adından söz ettiren Yüksek, sarı-lacivertlilerde bu sezon 15 maçta görev aldı. 24 yaşındaki yıldız, söz konusu mücadelelerde 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Yıldızı İsmail Yüksek: Şampiyon Olursak Bağdat Caddesi'ni Yakarız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Yıldızı İsmail Yüksek: Şampiyon Olursak Bağdat Caddesi'ni Yakarız - Son Dakika
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