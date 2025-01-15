Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak Konyaspor maçıyla kalesine geri dönen Dominik Livakovic, yeniden sakatlandı. Sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

15.01.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

KONYASPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı
Dominik Livakovic

SAKATLIKTAN YENİ DÖNMÜŞTÜ

Dominik Livakovic, sakatlıktan döndükten sonraki ilk maçında sakatlandı. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hırvat kaleci, sakatlığını atlatarak Konyaspor maçında kaleyi devralmıştı.

Fenerbahçe\'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    adamı erken oynattiniz Allah'ın cezalari valla yeter ya takım bitti abi bırakın yeterrrr :((( 19 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    mourinho dan bahsediyor sanırım. hangi yıldız!.. takımı perişan ettiniz Aziz başkan mumla aranıyor halen ısrarla göreve devam ediyorsunuz! 12 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ne yıldız ama :))) 7 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Serkan Yalçın Oynasın Kalede Kova Olsun 5 4 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Arda kardeşler'i düşünebilirsiniz kalede. 6 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOVACEVİC KOCANIZ GALATASARAY MAÇI YAKLASIYOR YA KOVAYI DELDIRMEMEK ICIN SAKATLIK AYAGINA YATIYOR. 6 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    daha sezonu kapattı çelik kardeş zor 2 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    oynamasa bu puan farkı olmazdi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:39:13. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.