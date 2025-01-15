Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Dominik Livakovic, sakatlıktan döndükten sonraki ilk maçında sakatlandı. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hırvat kaleci, sakatlığını atlatarak Konyaspor maçında kaleyi devralmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızı iyileşir iyileşmez yeniden sakatlandı - Son Dakika
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