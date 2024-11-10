Fenerbahçe\'nin yıldızı maçın başında sakatlandı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü sakatlığa kurban verdi.

10. DAKİKADA SAKATLANDI

Mücadelenin 10. dakikasında rakibiyle hava topuna çıkan Çağlar, yere indiği sırada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu,değişiklik istendi. Deneyimli stoper, Fenerbahçe sağlık heyetinden iki kişinin yardımıyla kenara alınırken yerine de Alexander Djiku oyuna dahil oldu.