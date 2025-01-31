İtalyan devi Napoli, Süper Lig devi Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin ile ile ilgiliyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor. Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi.
Napoli ile Al Ahli'nin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için olası anlaşması halinde transfer için Fenerbahçe'nin kararının da belirleyici olması bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip - Son Dakika
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