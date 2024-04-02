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Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi

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Fenerbahçe, Süper Lig ve Türk futbolundaki geleceğini belirlemek üzere tarihi genel kurulda toplandı. Saat 17.00'de başlayan genel kurulda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama ve Türkiye Kupası'na katılmama dahil 4 konuda tam yetki verildi.

02.04.2024 22:05  Güncelleme: 22:38
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Fenerbahçe'nin 17 Mart'ta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın bitiminde yaşananların hemen ertesi günü toplanıp duyurduğu ve camianın, taraftarların, en çok da futbol takımının çıkacak sonucu merakla beklediği olağanüstü genel kurulu gerçekleşti. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna verilen yetkiler belli oldu.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, alınacak kararlar hakkında, "Bir sonraki genel kurulda tekrar bu konuları masaya yatıracağız ama Süper Kupa'da, Türkiye Kupası'nda, UEFA ve FIFA nezdinde tüm girişimleri ve gerekli adımları atmak üzere yarından itibaren gerekli çalışmaları yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

4 MADDE HAKKINDA TAM YETKİ VERİLDİ

Fenerbahçe kongre üyeleri, yapılan oylama sonrasında dört madde hakkında yönetim kuruluna tam yetki verdi. İşte o yetkiler...

  • Uygun tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19 takımıyla çıkmak.
  • Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmamak ya da U19 takımıyla katılmak.
  • Türkiye'deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak.
  • Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.
Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa\'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (25)

  • ferhat eser: Helal olsun ali başkana gs yi yine yok saydı Bir Beşiktaşlı olarak tebrik ederim 132 145 Yanıtla H celik: Aliço dan geri vites 78 32 Kadir Can: Sen bı bjk olarak fenev kucagindan kalk önce helal olsun dedin Ali sözünün arkasında dursun boş tenekeden çıkan ses gibisiniz 25 27
  • Ankara null: yemedimiii sampiyon galatasaray fener aglamaaaa 160 90 Yanıtla Mevlut Emre: Ankara Sizin gibi karaktersiz bir takım deyil fenerbahçe 69 66 Mevlut Emre: Hakeme karı olan bir gs ile uğraşmaya gerek yok 42 85 Mustafa: 3 /1 alirsin 45 18
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SON DAKİKA: Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi - Son Dakika
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