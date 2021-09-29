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Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak - Son Dakika

Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak

29.09.2021 16:26
Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak, System.String[]

"Hücumda ve savunmada dinamik futbolumuzu sergileyeceğiz""Caulker'ın oyun tarzı benim sistemime uymuyordu""Benim için önemli olan bir sonraki maç""Bizim yüksek ritimli oynamamız için rotasyon yapmamız lazım"Mustafa AKIN / İSTANBUL,- Vitor Pereira, "Çok güçlü bir maç olacak.

"Hücumda ve savunmada dinamik futbolumuzu sergileyeceğiz"

"Caulker'ın oyun tarzı benim sistemime uymuyordu"

"Benim için önemli olan bir sonraki maç""Bizim yüksek ritimli oynamamız için rotasyon yapmamız lazım"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Vitor Pereira, "Çok güçlü bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi olan bizim gibi büyük bir kulüp" dedi.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede öncesinde teknik direktör Vitor Pereira ile kaleci Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. Olympiakos teknik direktörü ile arkadaş olduklarını dile getiren Pereira, "Çok güçlü bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi olan bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli hocalarıyla arkadaşız. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. İyi bir sonuç almak için zorlamamız gerekiyor. Taraftarın atmosferi umarın yarın yanımızda olur. Buna bu maçta ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. "HÜCUMDA VE SAVUNMADA DİNAMİK FUTBOLUMUZU SERGİLEYECEĞİZ"Sarı-lacivertli ekipteki sakat oyuncuların hazır olmaları durumunda bile oynatmayacağını ve adım adım sahalara döndürmeyi planladığını dile getiren Pereira, "Burada sürekli 3'lü defans lafını duyuyorum ama futbol bu değil. Önemli olan dinamiklerdir. Futbolcular arasında nasıl bir ilişki oluşturduğunuzdur. Dizilişiniz sadece maça nasıl başladığınızdır. Preste, hücumda, savunmada farklılıklar gösterir. Sistem hakkında neden bu kadar çok konuşulduğunu anlamıyorum. Sakatlıklarımız düzeldiğinde hücumda ve savunmada dinamik futbolumuzu sergileyeceğiz. Antrenmanlarda hataları düzeltecek vaktiniz olmuyor ama en önemlisi liderlik yapabilmektir. Herkesin odaklanmış olmasını sağlamaktır. Günümüz futbolunda taktikten daha önemli olan bunlardır" diye konuştu. "CAULKER'IN OYUN TARZI BENİM SİSTEMİME UYMUYORDU"Steven Caulker'ın iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayan Pereira, şunları kaydetti: "Onunla da bunu konuştum. Oyun tarzı benim sistemime uymuyordu. Daha fazla şans bulmak için başka takıma giden oyunculara şans diliyorum. Min-jae Kim benim çalıştığım en iyi oyunculardan biri. Bazı oyuncular bir oyuncuyu diğerinden daha fazla tutuyor ama günün sonunda kararı ben veriyorum. Berisha ve diğer oyuncuların performansından mutluyum. Karakterli bir takımım var ve her biri takım oyuncusu. Berisha çok fazla çalışıyor. Buraya geldiğinde antrenman yapacak ve seviyesini artıracak zamanı olmadı tıpkı Rossi ve Crespo gibi. Transfer döneminin sonunda geldiler. Özgüvenlerini kazanmaya çalışıyorlar ama ben herkesten çok memnunum.""BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİR SONRAKİ MAÇ"Portekizli çalıştırıcı, kimsenin takımı nasıl çalıştırdığını bilmediği ve buna rağmen olumsuz konuştuğunu belirterek, "Hedefimiz yarın kazanmak. Birbirine benzer takımlar var. Grupta herhangi bir takımın diğerlerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. Lider olmak için yarışan 4 takım görüyorum. Sonuçta size Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorum dememi mi istiyorsunuz bilmiyorum ama ben gerçekçi biriyim. Benim için önemli olan bir sonraki maç" dedi."BİZİM YÜKSEK RİTİMLİ OYNAMAMIZ İÇİN ROTASYON YAPMAMIZ LAZIM"Bazı oyuncuların rotasyona katılmadığı yönünde yöneltilen bir soruya ise Pereira, şöyle konuştu:

"Bazılarının süreye ihtiyacı var. Burak çok genç teknik anlamda kaliteli bir oyuncu. 2'nci ligden geldi, onun biraz zamana ihtiyacı var, taktiksel anlamda bazı şeyleri anlaması için. Ne zaman savunma ne zaman atak yapmasına dair. Oyuncuya tam olarak istediklerimi anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Bizim yüksek ritimli oynamamız için rotasyon yapmamız lazım. Rotasyon olmadan bu tempoyu sürekli sürdürmek mümkün değil. Önceki maçlarda çok fazla elimde çözüm yoktu. Benim amacım bütün oyuncularımı aynı gemi içinde tutabilmek"

Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak
Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak
Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak
Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak
Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak
Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak

Yunanistan, Fenerbahçe, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: Çok güçlü bir maç olacak - Son Dakika Spor


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