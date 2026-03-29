Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi

29.03.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE OPET İLK DEVREYİ ÜSTÜN TAMAMLADI

Karşılaşmaya her iki takım da tutuk başladı ve ilk çeyrek Fenerbahçe Opet'in 18-17'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta Galatasaray'ın yaptığı hataları iyi değerlendiren Fenerbahçe, soyunma odasına 39-31 önde gitmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDA FARK DAHA DA AÇILDI

İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe Opet, rakibi Galatasaray'a adeta şans tanımayarak üçüncü çeyreği 71-48 önde bitirdi.

FENERBAHÇE SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Opet, daha da zorlu geçmesi beklenen derbiyi 85-70 kazanarak play-off final serisinde 1-0 öne geçti.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI 1 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti. Play-off final serisinin ikinci maçı, 1 Nisan Çarşamba günü yine Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
Tuz Gölü fayında şok gerçek İç Anadolu sessizce genişliyor Tuz Gölü fayında şok gerçek! İç Anadolu sessizce genişliyor
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a yeşil ışık Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
15:02
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı
NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 18:32:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.