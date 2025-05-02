Fenerbahçe Osimhen'i bile gölgede bırakacak yıldızları alıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Osimhen'i bile gölgede bırakacak yıldızları alıyor

Fenerbahçe Osimhen\'i bile gölgede bırakacak yıldızları alıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda rüya kadro kurma hedefiyle iki dünya yıldızıyla görüşmelere başlıyor. Listede Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ve Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Darwin Nunez yer alıyor.

02.05.2025 10:30
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda rüya kadro hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın Victor Osimhen hamlesini gölgede bırakma hedefiyle iki dünya yıldızıyla görüşmelere başlıyor. Transferlere Jose Mourinho'dan da onay çıktı.

DÜNYA YILDIZLARI TAKIMA GELİYOR

Fenerbahçe'de sezon sonunda eldeki 3 forvetin de (Dzeko, En-Nesyri, Cenk) ayrılması sürpriz olmaz. Yönetim, transfer döneminde en az 2 golcüyü kadroya katmayı planlıyor. Bunlardan birinin büyük ses getirecek bir isim olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yapılacak bu transferlere Jose Mourinho'nun da onay verdiği aktarılıyor.

İKİ YILDIZ LİSTEDE

Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ve Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Darwin Nunez listenin en başına yazılan iki isim.

Fenerbahçe için her iki golcünün transferi de hiç kolay değil. Hem Vlahovic'e hem de Nunez'e birçok talibin çıkması muhtemel. Ancak bu sezon Galatasaray'ın Osimhen hamlesi nedeniyle çok eleştirilen Sarı-Lacivertliler, onu bile gölgede bırakacak üst seviye bir forvet için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazır.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Yönetimin, aracı menajerler vasıtasıyla iki forvetin temsilcilerine, transfer ilgisini ilettiği kaydedildi. İtalya ve İngiltere'de sezonlar bittikten hemen sonra resmi girişimlerin başlayacağı da gelen haberler arasında.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Osimhen'i bile gölgede bırakacak yıldızları alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Serkan Güngör:
    basladik yine bolum 45567. transfer sampiyonu is basinda. 147 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    osimhen i gölgede bırakacak tek isim haaland. onun dışında bahsettiğiniz isimler osimhen in ayakkabılarını getirir götürür 123 6 Yanıtla
  • rs202020:
    Demekki TELEVOLE ACUN'DA aklanacak yüz, iki yüz milyoncuk Eurolar var... Fener hissesinden de biraz vursalar hayal bir kadro kurulur.. Ama gel gör ki Şampiyon yine Cimbom olur.. 83 3 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    şampiyon olamadıktan sonra taraftar ne yapacak transferi her sene sil baştan hep aynı Senaryo yeter Bıktık artık 68 1 Yanıtla
  • Murat Özden:
    kimi alıırsan al senin takımında ah var yüzün gülmez Ali. 60 1 Yanıtla
  • ramco2006:
    buna inan fenerliler var 46 1 Yanıtla
  • Kadir Ulaç:
    Meeeee. 45 1 Yanıtla
  • Alperen :
    Senden hiç bir yey istemiyoruz ali koç düş yakamızdan yeterki 43 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Osimhen ve bu futbolcular batak olan klüpleri iyice batıracak. Gs bu ve bu tip yüksek, yanlış transfer açıklarını kapatmak için geleceği olan Riva yı sattı,yakında Fenerbahçe de Kalamış tesislerini satar. Bu satışlar sadece son 5 yıldaki harcamalara ve faizlere gitti, gerisini siz düşünün. 35 5 Yanıtla
  • 6490203:
    transfer yerine biraz dua etseler daha faydalı olur cikcikcik 35 0 Yanıtla
  • ismail:
    dünyanın en iyi oyuncularını alın milyar dolarları dökün ama ali koç başkan olduğu sürece şampiyonluk hayal 27 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    seneye kesin şampiyon sormanıza gerek kalmayacak:) 26 1 Yanıtla
  • 6490203:
    gül gül öldüm geçen sene acun u bile aldınız kar etmedi 26 0 Yanıtla
  • Sedat Dogan:
    Valla ben bildim bileli Fenerbahçe çok güzel oyuncu alıyor ve her ne oluyorsa adamların yıldızı sönüyor takimdami var kuluptemi var bende anlamıyorum 18 0 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    az atında civcivler yesin osihmen den daha büyük kaç tane oyuncu var. 14 0 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    messi ve ronaldo da geliyor olabilir. feneli olarak alıştık 11 sene oldu galiba 11 0 Yanıtla
  • Apple User:
    parası olan alır olmayanlar niye yorum yapar hasetlik bu böyle bir şey ?? 0 5 Yanıtla
  • Botan Gever:
    bee yemin ederim el nesiri Darwin nunez den daha iyii 1 0 Yanıtla
  • Babakartal:
    Fenerbahçe şampiyonluk serisi başlıyorrr 0 1 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Kesin öyledir tam transfer dönemi başlar başlarlar amatör liglerden futbolcu aramaya yada avrupanın işe yaramaz 35. 40 lık futbolcularını alırlar 0 0 Yanıtla
  • Erdi Bayraktutan:
    Ali koçu iyi takip ediyorum 6 senedir ayni cumleyi kuruyor gs daha iyi kadro kuruyor dunya yildizlsri diyor 1-2 tanesine çok para gidince cimrileşiyor daha alamiyor ucuzlara kaçiyor insallah bu senede oyle olmaz 0 0 Yanıtla
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