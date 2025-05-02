Fenerbahçe Osimhen\'i bile gölgede bırakacak yıldızları alıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda rüya kadro hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın Victor Osimhen hamlesini gölgede bırakma hedefiyle iki dünya yıldızıyla görüşmelere başlıyor. Transferlere Jose Mourinho'dan da onay çıktı.

DÜNYA YILDIZLARI TAKIMA GELİYOR

Fenerbahçe'de sezon sonunda eldeki 3 forvetin de (Dzeko, En-Nesyri, Cenk) ayrılması sürpriz olmaz. Yönetim, transfer döneminde en az 2 golcüyü kadroya katmayı planlıyor. Bunlardan birinin büyük ses getirecek bir isim olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yapılacak bu transferlere Jose Mourinho'nun da onay verdiği aktarılıyor.

İKİ YILDIZ LİSTEDE

Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ve Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Darwin Nunez listenin en başına yazılan iki isim.

Fenerbahçe için her iki golcünün transferi de hiç kolay değil. Hem Vlahovic'e hem de Nunez'e birçok talibin çıkması muhtemel. Ancak bu sezon Galatasaray'ın Osimhen hamlesi nedeniyle çok eleştirilen Sarı-Lacivertliler, onu bile gölgede bırakacak üst seviye bir forvet için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazır.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Yönetimin, aracı menajerler vasıtasıyla iki forvetin temsilcilerine, transfer ilgisini ilettiği kaydedildi. İtalya ve İngiltere'de sezonlar bittikten hemen sonra resmi girişimlerin başlayacağı da gelen haberler arasında.