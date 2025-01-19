Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

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Fenerbahçe, sezon başında sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayıracak. 27 yaşındaki futbolcu, maaşının yarısını alarak Suudi Arabistan'a geri dönecek. Sarı-lacivertliler ise 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosunu geri alacak.

19.01.2025 14:50  Güncelleme: 15:30
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Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in takımdaki geleceği belli oldu.

MAAŞININ YARISI ALIP AL-AHLI'YE DÖNECEK

Sarı-Lacivertli ekipte beklenen etkiyi veremeyen ve son haftalarda formasını kaybeden Fransız kanat oyuncusu, Al Ahli'ye dönecek. Suudi Arabistanlı gazeteci Walid Al-Farraj'ın haberine göre, Allan Saint-Maximin tazminatsız ve maaşının yarısını alarak Türkiye'den ayrılacak.

FENERBAHÇE DE PARASINI GERİ ALACAK

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeriyle anlaşma şartlarını konuşurken detaylar da netleşiyor. Haberin devamında; Saint-Maximin'in kış transfer döneminde Al Ahli'ye geri döneceği ve 8 milyon euroluk kiralama bedelinin 4 milyon eurosunun Fenerbahçe'ye ödeneceği belirtildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Söz konusu haberde Saint-Maximin'in sık sık idman kaçırdığı aktarılırken Fransız yıldız, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna hastalık gerekçesi ile dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde 22 maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aziz Başkan Göreve:
    Kendinizi de şunlara iteleseniz de kurtulsak sizden iş bilmez sürüsü 30 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    8000 TL gibi sanki 8 milyon Euro nasıl verilir bu adam için. 14 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Tam sirke döndü 9 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Türkçesi 4 milyon Euro yaklasik140 milyon TL kaziklanmis olacak fenerbahce 8 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Asena gibi anca kıvırıyor :))) iyi yapmışsınız bir GS li olarak sizi tebrik ediyorum. 7 2 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    La bu adam iyiydi de tutmadı valla. GS'liyim önce ki gibi oynasaydı FB şimdi bonservis pazarlığı için bastırıyordu. 4 0 Yanıtla
  • Murat Soylu:
    trasferdeki tek beğendiğim adamdı lan bu. demekki, bendende transfer edecek kadrodaki adam olmaz aq. 3 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    devletin kuluplere kayyum atamasi lazim kendi paralari gibi saciyorlar oparalar bizim paramuz ensinjnda batinca vetgiden dusecekler gerikiyorsa kuluoler satilsin alt ligler de kuluplerin b tskimi olsun baska yolu yok bu gidisle sikinti 0 2 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    bal yapmayan ari,bos bos kosuyor baska bisi yok 0 0 Yanıtla
  • Özgür Özberk:
    yatirip kaldiriyordu guya. bu sadece kaldiriyor ))) 0 0 Yanıtla
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