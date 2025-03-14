Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynadığı maçta dört kez penaltı bekledi ancak Norveçli hakem Espen Eskas, hiçbirinde penaltı kararı vermedi. Fenerbahçe'nin teknik heyeti ve futbolcuları, hakem Espen Eskas'ın kararlarına büyük tepki gösterdi.

14.03.2025 08:50
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Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Nefes kesen maçta kararlarıyla öne çıkan isimlerinden biri Norveçli hakem Espen Eskas oldu.

HAKEM MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe, maç içerisinde dört kez penaltı bekledi. Hakem Eskas, dört pozisyonda da oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, hakem Eskas'ın kararlarına büyük tepki gösterdi.

19. DAKİKA

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti

Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi. Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

39. DAKİKA

Fenerbahçe, maçın 39. dakikasında penaltı bekledi. Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti

56. DAKİKA

Fenerbahçe, Rangers maçının 56. dakikasında da penaltı bekledi. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Filip Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan sekti. Kostic, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Espen Eskas, oyunun devam etmesini istedi. Kısa süreli bir VAR kontrolünün ardından hakem Eskas, oyunu sürdürdü.

117. DAKİKA

Fenerbahçe, mücadelenin 117. dakikasında penaltı bekledi. Mert Hakan, ceza sahasında gelen darbe sonrası yerde kaldı. Jose Mourinho ve futbolcular bu pozisyona uzun süre itiraz etti.

Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti

Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Jose Mourinho itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti
Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti

Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kadirizm yıldırım:
    Avrupa maçlarında feneri kollayacak Türk hakemi isteriz. not: macun öğle dedi, demedimi? demiştir demiştiiir. 2 1 Yanıtla
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