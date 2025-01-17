Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızıyla anlaştı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızıyla anlaştı

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Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos için anlaşmaya vardı. Transfer için konuşulan rakamın yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu belirtildi.

17.01.2025 12:53  Güncelleme: 13:06
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Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile anlaştı.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Daha önce bu transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu kaydedilmişti.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, Premier Lig ekinin yıldızıyla anlaştı
Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızıyla anlaştı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızıyla anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Feti Ahmet ÖZAY:
    o yaşa degmezzz ..yazık. 12 4 Yanıtla
  • Engin Engo:
    valla gs alacak diye çok korkmuştum. teşekkürler fb 10 4 Yanıtla
  • onur pari:
    Bu sayfa ne yazıyorsa tam tersidir. Tıklanma kasma haberleri. 5 3 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Gevşek … 6alata5aray 6 0 Yanıtla
  • monşer null:
    BK yıldız 1 1 Yanıtla
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