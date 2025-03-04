Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'ı yöneteceği maçın hakemi İspanya'dan Aljeandro Hernandez Hernandez oldu. Alejandro Hernandez, 30 Eylül 2021'de Olympiakos'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçı yönetmişti.
Alejandro Hernandez, geçtiğimiz hafta sonu Real Betis'in Real Madrid'i 2-1 yendiği maçı yönetti. İspanyol hakem daha önce 6 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları 3 galibiyet alırken, 3 kez yenildi.
İşte Hernandez'in yönettiği maçlarda Türk takımları;
24 Ekim 2019
27 Mart 2021
21 Temmuz 2021
30 Eylül 2021
15 Şubat 2024
25 Eylül 2024
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?