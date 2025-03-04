Fenerbahçe - Rangers maçının hakemi belli oldu

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Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'ı yöneteceği maçın hakemi İspanya'dan Aljeandro Hernandez Hernandez oldu. Alejandro Hernandez, 30 Eylül 2021'de Olympiakos'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçı yönetmişti.

Alejandro Hernandez, geçtiğimiz hafta sonu Real Betis'in Real Madrid'i 2-1 yendiği maçı yönetti. İspanyol hakem daha önce 6 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları 3 galibiyet alırken, 3 kez yenildi.

İşte Hernandez'in yönettiği maçlarda Türk takımları;

24 Ekim 2019

Beşiktaş 1-2 Braga

27 Mart 2021

Norveç 0-3 Türkiye

21 Temmuz 2021

PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

30 Eylül 2021

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

15 Şubat 2024

Galatasaray 3-2 Sparta Prag

25 Eylül 2024