Joao Pedro'nun son durumu ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro ağır bir sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcu hamleden sonra sağlık ekiplerini bizzat kendisi çağırdı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yere yığıldıktan sonra hareket edemeyen Joao Pedro gözyaşlarına boğuldu. Oyunu sedye ile terk etti. Sarı-Lacivertli kulüpten bugün açıklama geldi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır" ifadeleri yer aldı.