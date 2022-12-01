Joao Pedro'nun son durumu ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi - Son Dakika
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Joao Pedro'nun son durumu ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi

01.12.2022 18:53

Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro ağır bir sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcu hamleden sonra sağlık ekiplerini bizzat kendisi çağırdı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yere yığıldıktan sonra hareket edemeyen Joao Pedro gözyaşlarına boğuldu. Oyunu sedye ile terk etti. Sarı-Lacivertli kulüpten bugün açıklama geldi.

Joao Pedro'nun son durumu ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi

"İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Joao Pedro'nun son durumu ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi - Son Dakika
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