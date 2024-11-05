Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı

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Son olarak Trabzonspor'u 90+12'de yenen Fenerbahçe'nin deplasmanda yenilmeme serisi devam ediyor. Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon Jose Mourinho ile toplamda 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı. Sarı-lacivertliler bu başarısıyla Real Madrid'i bile geride bırakmayı başardı.

05.11.2024 09:00
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenen ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe'nin deplasman yenilmemezlik serisi devam ediyor.

519 GÜNDÜR YENİLMİYORLAR

Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla Galatasaray'dan alan sarılacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu.

AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon da Jose Mourinho döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı. Bu sezon tek yenilgisini sahasında alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 maçta (4G-2B) yenilmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre, sadece Paris Saint-Germain'i (29) geçemeyen Fenerbahçe, bu başarısıyla dünya devlerinden Leverkusen (21) ve Real Madrid'i (20) bile geride bıraktı.

Fenerbahçe Real Madrid\'i bile geride bıraktı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Yasin Aydin:
    Utanmadan yapılan habere bak , hakemlerle kazan sonra reali bile geçti de 110 14 Yanıtla
  • Omer Kutlu:
    Ali Koç a nasıl yalakalık yapacaklarını şaşırdı. uyan Fenerbahçe uyan seni enayi yerine koyuyorlar 63 5 Yanıtla
  • Tuncer Bosss:
    Yalanınızı...... Geçen Galatasaray yendi ya onu saymıyormusunuz 3, 1 soktu ???? 19 36 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    he valla şikebahçe ve moriş 1. oldular 42 2 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Realin oynadıgı takımlara bak fenerin oynadıgı takımlara bak bu nasıl karşılaştırma böyle YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 15 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    realmadrid ne alaka ya Allah aşkına iyice şaşırdınız 22 9 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    daha deplasmanda bizimle karşılaşmadı o yüzdendir Sami yen'e gelsin yenilmenin ne demek olduğunu görsün 18 12 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Sorsan mağdur takım diye hepsi ağlıyor 8 11 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Realin oynadığı takımların yedekleri bile sayılmaz çoğu rakibi ama kıyaslamaya bak :)))) 9 7 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    DEPLASMANDA 3 GOL YİTELEDİ GALATASARAY 14 0 Yanıtla
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